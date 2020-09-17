Воробьев отметил популярность программы соципотеки в Подмосковье

Программа «Социальная ипотека» пользуется популярностью, с момента ее запуска в 2016 году сертификаты на покупку жилья оформили более 1,8 тысячи специалистов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в четверг, 17 сентября.

«Благодаря этой мере поддержки мы привлекаем в Подмосковье лучших специалистов, помогаем создавать комфортные условия для жизни и работы тем, кто добросовестно трудится», — сказал губернатор.

До конца года запланировано вручить 365 свидетельств на соципотеку, уточнил он. Накануне в доме правительства Московской области сертификаты вручили 47 молодым ученым и 53 уникальным специалистам, работающим в оборонной отрасли.

Воспользоваться социальной ипотекой могут медики, учителя, тренеры, воспитатели, а также молодые ученые и уникальные специалисты.