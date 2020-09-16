Молодые ученые и специалисты получили сертификаты на соципотеку в Подмосковье

47 молодых ученых и 53 уникальных специалиста, работающих в оборонной отрасли Подмосковья, получили сертификаты на жилищную субсидию по программе социальной ипотеки. Об этом сообщает РИАМО в среду, 16 сентября.

«С одной стороны, сто человек — это не так много, с другой — это сто новых разработок или открытий. Может быть, это сто прорывов нашей промышленности», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, данные инвестиции позволят сохранить в области ценные кадры.

Исполняющая обязанности министра жилищной политики Подмосковья Людмила Ращепкина добавила, что всего в программе за четыре года поучаствовало уже 1,8 тысячи профессионалов.

Программа «Социальная ипотека» по инициативе губернатора Андрея Воробьева реализуется с 2016 года. Она распространяется на учителей, воспитателей, тренеров, молодых ученых, уникальных специалистов. Участники оплачивают только проценты по кредиту, все остальное оплачивается за счет бюджетных средств. Накануне сертификаты получили 43 педагога.