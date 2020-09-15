Более 40 педагогов Подмосковья получили сертификаты на соципотеку

Сертификаты на получение жилищной субсидии по губернаторской программе «Социальная ипотека» получили 43 педагога, торжественное вручение состоялось в Доме правительства Московской области. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 15 сентября.

«Сегодняшним вручением мы закрываем квоту на этот год, все 110 специалистов получили сертификаты», — рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, программа востребована у населения, с каждым годом все больше людей хотят принять в ней участие. Она напомнила, что с 2016 года сертификаты получили более трехсот педагогических работников.

«У нас также успешно реализуются и другие меры поддержки педагогических кадров. Например, для молодых педагогов предусмотрены "подъемные" в размере 150 тысяч рублей, также существует доплата за классное руководство», — добавила Каклюгина.

Обзавестись собственным жильем в рамках программы могут врачи, молодые ученые, учителя, воспитатели и тренеры. Участники оплачивают только проценты по кредиту, все остальное оплачивается за счет бюджетных средств.