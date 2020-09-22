В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке в России продолжат сокращаться, если Центробанк примет решение об очередном снижении ключевой ставки. Об этом в эфире «России 24» заявил глава Сбербанка Герман Греф, трансляция ведется на странице телеканала на YouTube.

«Мы видим бум, пик спроса на ипотеку. И нас несколько волнует, что произойдет в ноябре месяце, когда субсидированная ипотека будет отменена», — отметил Греф, добавив, что государственная программа льготной ипотеки «достаточно дорогая».

«Понятно, что такая программа долго в таком объеме продолжаться не может. Вероятнее всего, она может быть еще на какой-то небольшой промежуток времени продлена, но, скорее всего, закончится, — спрогнозировал глава Сбербанка. — Но и разрыв ставок (по льготной и обычной ипотеке — прим. «Ленты.ру») не столь драматичен уже».

Ранее сообщалось, что российские банки в августе увеличили выдачу ипотечных кредитов на 31 процент. Всего за месяц они оформили 135 тысяч жилищных займов.

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