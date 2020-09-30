Новые квартиры подорожали в крупнейших городах России

По итогам третьего квартала 2020-го строящееся жилье подорожало почти во всех крупных городах России. Наиболее заметно — на 7-8 процентов — увеличились цены в Иркутске, Омске, Москве, Владивостоке и Томске, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Под давлением доступной ипотеки цены на новостройки надулись, как воздушный шарик, и взлетели вверх. За июль-сентябрь в 70 городах России они увеличились в среднем на 3 процента, а с начала года — на 9 процентов», — отмечают аналитики. По их данным, из 70 исследованных городов с населением более 300 тысяч человек цены на первичном рынке выросли в 64 муниципалитетах, в пяти снизились, а одном городе остались на прежнем уровне.

Снижение ценников зафиксировано в Магнитогорске (минус 6 процентов за квартал), Самаре (минус 2 процента), Кургане (минус 1,7 процента), Владикавказе (минус 0,6 процента) и Грозном (минус 0,2 процента). В Москве средняя цена «квадрата» к концу сентября достигла 238 тысяч рублей, средняя стоимость новой квартиры — 14,08 миллиона рублей.

«Если будет принято решение о продлении дешевой ипотеки после 1 ноября, покупателям новостроек не нужно будет спешить, спрос немного "рассосется", и цены уже не смогут расти такими темпами», — полагают в «Мире квартир».

Ранее в сентябре стало известно, что самая дешевая российская квартира стоит 145 тысяч рублей. В такую сумму оценили 69-метровые апартаменты, расположенные в одной из пятиэтажек города Инта в Коми.

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