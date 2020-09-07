Определена цена самой дешевой квартиры России

Самая дешевая российская квартира стоит 145 тысяч рублей. В такую сумму оценили 69-метровые апартаменты, расположенные в одной из пятиэтажек города Инта в Коми, следует из материалов портала «Мир квартир», предоставленных «Ленте.ру».

Согласно описанию объекта, квартира в неплохом состоянии, рядом есть школа и магазин. Продавец также отмечает, что в доме хорошие соседи. Город Инта был основан в 1930-х году для разработки угольных месторождений. С развалом СССР экономика поселения пришла в упадок, что привело к массовому оттоку жителей. В городе функционирует музей политических репрессий.

На втором месте списка самых доступных российских квартир — 52-метровая «двушка» в поселке Верхняя Унжа (Костромская область). Ее цену определили на уровне 150 тысяч рублей. К квартире прилагаются приусадебный участок, гараж, сарай, дровяной склад. Отдельное жилье стоимостью 150-160 тысяч рублей аналитики также нашли в многоквартирных домах Чeлябинcкой и Кемеровской областей и Карелии.

Ранее, в августе, сообщалось, что отложенный спрос на вторичное жилье, сформировавшийся в России за период самоизоляции, исчерпан: средняя стоимость квадратного метра начала возвращаться к «карантинным» показателям.

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