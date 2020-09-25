Квартиры в Новой Москве подорожали на треть

Средние цены на строящееся жилье в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы за три года к сентябрю 2020-го увеличились на треть (32 процента), с 5,7 миллиона до 7,5 миллиона рублей за стандартную квартиру, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Наибольший рост стоимости за указанный период показали студии — они подорожали на 62 процента, с 2,9 миллиона до 4,7 миллиона рублей. Чуть меньше — на 48 процентов — повысилась цена однокомнатных объектов, теперь их средняя стоимость составляет 6,2 миллиона рублей. На 41 процент выросла цена «двушек» — с 5,8 миллиона до 8,2 миллиона рублей. «Трешки» подорожали незначительно, с 10,2 миллиона до 10,5 миллиона рублей.

Всего в Новой Москве в настоящее время продается около 11 тысяч строящихся квартир в 33 проектах, подсчитали в «ИНКОМ». «Многие покупатели предпочитают новостройки в ТиНАО благодаря более низкому порогу входа на этот рынок, — отмечают эксперты. — Разница в цене квартиры в старых границах Москвы и на присоединенных территориях может достигать 20-40 процентов в зависимости от локации».

Ранее сообщалось, что в период с января по август 2020 года в Москве зарегистрировали 41,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ) — таким образом, показатель продаж в новостройках рухнул на 27 процентов. За аналогичный период 2019-го в новых столичных жилых комплексах было продано свыше 57 тысяч квартир.

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