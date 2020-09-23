В Москве рухнули продажи новых квартир

В период с января по август 2020 года в Москве зарегистрировали 41,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ) — таким образом, показатель продаж в новостройках рухнул на 27 процентов, следует из материалов столичного управления Росреестра, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

За аналогичный период 2019-го в новых столичных жилых комплексах было продано свыше 57 тысяч квартир, отмечают в ведомстве. При этом в минувшем августе в Москве зафиксирован всплеск продаж жилья — число ДДУ составило около семи тысяч — на треть больше, чем в июле (5,16 тысячи ДДУ).

«Мы констатируем возвращение показателей [продаж] к докарантинному уровню, что позволяет говорить о стабилизации покупательского спроса на первичном рынке недвижимости столицы», — заключают в Росреестре.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Москве зафиксирован скачок спроса на квартиры в пятиэтажках, подлежащих расселению в рамках программы реновации жилищного фонда города. В сентябре 2020-го востребованность хрущевок выросла более чем в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться