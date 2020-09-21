Определены самые застраиваемые зоны около Москвы

В первом полугодии 2020-го в Подмосковье построили около 2,57 миллиона квадратных метров жилья, из которых больше половины — это многоквартирные жилые дома. Больше всего строят в Балашихе, свидетельствуют материалы агентства Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, городской округ Балашиха, частью которого является микрорайон Железнодорожный, — самая застраиваемая зона около Москвы. Всего на продажу здесь выставлено свыше 214 тысяч квадратных метров новых квартир, определили в Est-a-Tet.

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На втором месте — Люберцы, где продают 165,5 тысячи «квадратов» нового жилья. Значительные показатели зафиксированы также в Красногорске и Одинцово — 129,1 тысячи и 123 тысячи квадратных метров соответственно.

«Новостройки в городах-спутниках Москвы по-прежнему пользуются спросом, что обусловлено доступными бюджетами, развитием дорожно-транспортной сети, а также сформировавшейся социально-бытовой инфраструктурой, — отмечают эксперты. — Так, по итогам первого полугодия 2020-го лидером по количеству зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве стал Ленинский городской округ, в котором было заключено 4 тысячи ДДУ. В тройку лидеров также вошли Красногорск и Люберцы — 3,4 тысячи и 3,3 тысячи ДДУ соответственно».

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2020-го квартиры на вторичном рынке жилья Московской области подорожали. Рост цен отмечен в 11 городах-спутниках столицы, в одном — Дзержинском — стоимость недвижимости не изменилась.

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