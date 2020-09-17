В Москве рекордно выросли продажи квартир с отделкой

По итогам августа 2020-го продажи новых квартир с отделкой в Москве выросли на 65 процентов по сравнению с показателем за июль. Это рекордный рост за всю историю рынка, говорится в материалах агентства «Азбука Жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Всего за последний летний месяц в столице реализовали 1,9 тысячи квартир и апартаментов с отделкой, подсчитали аналитики. При этом разница в средней стоимости квартир с отделкой и без отделки является минимальной, утверждают они. В массовом сегменте (жилье эконом- и комфорткласса) «квадрат» квартир с выполненным ремонтом стоит 199,9 тысячи рублей, без отделки — 191,4 тысячи рублей. В бизнес-классе соответствующие показатели равны 285,3 тысячи и 279,1 тысячи рублей соответственно.

По данным «Азбуки», в настоящее время в московских новостройках выставлено на продажу более 13,4 тысячи квартир и апартаментов с отделкой — 37 процентов от общего объема предложения. По сравнению с прошлым годом доля лотов с ремонтом увеличилась на 4 процента.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Москве зафиксирован скачок спроса на квартиры в пятиэтажках, подлежащих расселению в рамках программы реновации жилищного фонда города. В сентябре 2020-го востребованность хрущевок выросла более чем в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

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