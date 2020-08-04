В Москве обвалились дистанционные продажи жилья

Спрос на удаленные сделки с недвижимостью в Москве стремительно падает: после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, большинство покупателей жилья вернулись к живому общению с продавцами, говорится в материалах агентства Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, спрос на удаленную покупку недвижимости в первые полгода 2020-го оказался на 53 процента выше, чем в том же периоде 2019-го. Пик востребованности дистанционных продаж пришелся на апрель. В этот месяц количество соответствующих обращений по сравнению с мартом выросло на 46 процентов, подсчитали эксперты.

Материалы по теме Красиво жить Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны «Кто-то скажет, что мы зажрались» Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках

Постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией COVID-19, привело к снижению количества заявок на проведение удаленных операций с недвижимостью. В мае количество подобных обращений снизилось на 39 процентов, в июне обвалилось на 69 процентов (по сравнению с пиком в апреле).

«По нашему мнению, пандемия стала катализатором предоставления удаленных услуг на рынке недвижимости, — констатируют специалисты. — При этом нельзя сказать, что ранее не было таких операций. Дистанционные сделки были востребованы у региональных и иностранных клиентов, приобретающих объекты в Москве».

Ранее в июле стало известно, что за последние пять лет на московском рынке новостроек доля реализуемых покупателям квартир с отделкой выросла более чем в три раза. 2020 год может стать первым, когда количество проданных лотов с ремонтом превысит число таковых в «бетоне».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru