Продавцы квартир в Москве перестали бояться коронавируса

Почти все владельцы вторичного жилья в Москве, еще до пандемии коронавируса планировавшие продать квартиру, но переставшие искать покупателей из-за карантина, уже вернулись на рынок. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Доля тех, кто пока откладывает общение с покупателями и выход на сделки, весьма мала, отмечают риелторы, — около 8 процентов. Это, во-первых, продавцы, не имеющие жизненной необходимости торопиться, а во-вторых — люди, которые боятся обесценивания своих средств после реализации квартиры.
При этом эксперты полагают, что в настоящее время на вторичном рынке складывается весьма благоприятная ситуация для продажи жилья: ожидается, что спрос здесь будет расти из-за дальнейшего снижения ставок по ипотеке, а также предполагаемого притока покупателей с рынка новостроек.
«Мы предполагаем, что из-за ожидаемого дефицита предложения на "первичке" в ряде локаций Московского региона, а также опасений, связанных с задержкой строительства новых жилых комплексов, некоторые потенциальные покупатели квартир на первичном рынке в итоге отдадут предпочтение вторичному жилью», — заключают в «ИНКОМ».
Ранее в июле аналитики заявляли, что постепенного восстановления объемов предложения, а значит и активизации спроса на вторичном рынке жилья в Москве можно ждать не раньше конца августа — сентября, когда начнется новый деловой сезон.