Квартиры в городах-спутниках Москвы подорожали

По итогам первого полугодия 2020-го квартиры на вторичном рынке жилья Московской области подорожали. Рост цен отмечен в 11 городах-спутниках столицы, в одном стоимость недвижимости не изменилась, говорится в материалах агентства «Азбука Жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Ценники остались прежними в Дзержинском, указывают аналитики. Самый большой рост отмечен в следующих городах: Одинцово (на 12 процентов), Мытищи (8 процентов) и Химки (7 процентов).

По данным экспертов, самое дорогое в Подмосковье вторичное жилье — в Реутове и Красногорске (145 тысяч рублей за квадратный метр). На третьем месте по уровню цен — Химки (131,7 тысячи рублей). Самое дешевое жилье в свою очередь предлагается в Балашихе — стоимость местного «квадрата» составляет 95,3 тысячи рублей.

Специалисты отмечают, что выбор вторичного жилья в Московской области сокращается. «Снижение объема предложения в ближайшем Подмосковье обусловлено прежде всего пандемией и вызванной ею неопределенностью на рынке, — поясняют они. — В то же время, рост среднего уровня цен при неблагоприятных экономических показателях связан, в большей степени, со снижением курса рубля».

В июле сообщалось, что существенная доля покупателей недвижимости в Москве может переориентироваться с однокомнатных квартир и студий на комнаты. Это произойдет из-за финансовых проблем, возникших у граждан на фоне распространения коронавируса.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru