Жилые комплексы, в составе которых предусмотрен бассейн, традиционно пользуются повышенным спросом в летние месяцы. Однако 2020 год стал рекордным по поисковой активности потенциальных покупателей такого жилья, следует из материалов холдинга «РСТИ» («Росстройинвест»), предоставленных «Ленте.ру».

Минувшим летом количество запросов со словами «жилой комплекс с бассейном» увеличилось в два раза по сравнению с показателем лета 2019-го, подсчитали аналитики. Наибольшая активность пришлась на июль, когда было зафиксировано на 122 процента больше поисков домов с бассейнами, чем за аналогичный период прошлого года. В июне и августе количество соответствующих запросов выросло в среднем на 86,5 процента.

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По мнению экспертов, россияне бросились искать квартиры в домах с бассейнами из-за переосмысления требований к будущему жилью. «Опыт пандемии заставил потенциальных покупателей более осознанно изучать инфраструктуру в шаговой доступности и обеспечивать себя таким рекреационным ресурсом, как бассейн, — на случай, если провести летний отпуск на море будет невозможно», — поясняют в «РСТИ».

Специалисты отмечают, что бассейн значительно повышает статус новостройки, что естественным образом ведет к удорожанию всего проекта.

Ранее, в августе, россиян предупредили о риске появления синдрома компьютерной шеи, из-за которого возникают боли в спине, шее и голове. Для предотвращения заболевания нужно плавать в бассейне на спине и делать гимнастику для глаз.

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