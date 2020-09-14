Турист прыгнул в бассейн и вынырнул с криком «я ничего не чувствую»

Британский турист получил серьезные травмы во время купания в бассейне в отпуске на Канарских островах. Об этом пишет The Sun.

Согласно информации издания, 43-летний англичанин Крис Уоткинс (Chris Watkins) из города Понтипул отдыхал с группой друзей на курорте Плайя-де-лас-Америкас, расположенном на юго-западном побережье острова Тенерифе.

Как рассказал один из друзей пострадавшего, 43-летний Кристиан Прис (Christian Preece), британец нырнул в бассейн и вскоре выплыл на поверхность с криком. «Он всхлипывал: "Я ничего не чувствую, помогите мне". Я сказал, чтобы он перестал дурачиться», — пояснил Прис.

Собеседник портала уточнил, что сначала не поверил словам друга, подумав, что тот шутит, в связи с чем спасатели не сразу смогли вытащить его из воды. В настоящее время Уоткинс находится в больнице — он погружен в искусственную кому, его семья собирает средства на оплату медицинских счетов и транспортировку родственника на родину.

Иных обстоятельств инцидента не приводится.

2 сентября сообщалось, что турист из Великобритании утонул на глазах у отдыхающих на острове Корфу, популярном у путешественников курорте в Греции. Его смерть стала уже второй за неделю в этом месте. ЧП произошло на пляже Керасия на северо-востоке острова.

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