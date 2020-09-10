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Российский турист устроил смертельную резню в хостеле

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский турист устроил резню в волгоградском хостеле, убив друга детства и изуродовав его девушку. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщили в областном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как рассказали в ведомстве, трое приятелей из Подмосковья ехали отдыхать в Краснодарский край, но по пути остановились в Волгограде, чтобы осмотреть город и его достопримечательности. Они заселились в один из хостелов, после чего пара пошла на прогулку, а их друг остался отдыхать в номере.

Когда туристы вернулись, обвиняемый набросился на них с ножом. Мужчина, получивший не менее 15 ранений, погиб, его девушку успели спасти сотрудники приехавшей скорой помощи. Напавшего на них задержали на месте преступления.

«Не исключено, что обвиняемый находился под воздействием наркотиков. (...) Следствие будет настаивать на его аресте», — рассказала журналистам V1.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник, отметив, что в настоящий момент следствие выясняет точные обстоятельства произошедшего.

В июле сообщалось, что выпавший из окна пятизвездочного отеля турист убил отдыхавшего во дворе постояльца. Инцидент произошел на испанском курорте Марбелья.

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