Выпавший из отельного номера турист убил отдыхавшего под окнами постояльца

Британский турист выпал с седьмого этажа элитного отеля на курорте Марбелья, Испания, и убил отдыхавшего под его номером испанца. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летний британец, путешествовавший вместе с семьей, остановился в пятизвездочном отеле Melia Don Pepe. В ночь на 11 июля мужчина по неустановленной причине выпал из окна. Он приземлился на 43-летнего местного жителя, который в это время сидел с напитком на террасе под окнами отеля.

Оба отдыхающих скончались в результате происшествия. В настоящее время полиция устанавливает, упал ли британский турист случайно или выпрыгнул намеренно.

9 июля подросток из России на спор прыгнул с 40-метровой скалы в Турции и разбился. Он потерял сознание от удара об воду. Местный житель увидел его падение и бросился на помощь. Он вытащил пострадавшего из воды, сделал ему массаж сердца, но спасти подростка не удалось.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!