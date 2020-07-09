Отдыхавший в Турции россиянин проиграл спор и умер

В Турции россиянин на спор прыгнул с 40-метровой скалы и разбился. Видео и подробности произошедшего публикует Sabah.

По информации издания, трагедия случилась на побережье курортного города Анталья. Подросток поспорил с товарищами, прыгнул со скалы и потерял сознание от удара об воду.

Местный житель увидел его падение и бросился на помощь. Он вытащил россиянина из воды, сделал ему массаж сердца, но спасти подростка не удалось.

Личность погибшего пока не установлена, однако сообщается, что на вид туристу примерно 18 лет.

В ноябре 2019 год американский скалолаз-одиночка, практикующий технику восхождения без снаряжения, сорвался со скалы в Мексике и погиб. 31-летний Брэд Гобрайт (Brad Gobright) карабкался с другом Эйданом Якобсоном (Aidan Jacobson) на скалу в национальном парке Эль Портеро Чико. Они покоряли скалу в связке и не закрепили веревки.

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