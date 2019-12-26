Россиянин убил сожительницу в отпуске и просидел с ее трупом в номере два дня

Житель Мурманской области задержан в Доминиканской Республике по подозрению в убийстве гражданской жены. Об этом сообщает местный портал «СеверПост.ru».

55-летний россиянин Игорь Куриленко во время отпуска отдыхал в отеле курортного города Пунта-Кана с 47-летней сожительницей Ириной Новиковой. По его словам, женщина скончалась из-за проблем с сердцем за два дня до того, как его задержали.

Однако полиция предполагает, что Куриленко задушил возлюбленную, поскольку на ее теле были многочисленные синяки и ссадины. Кроме того, как рассказали сотрудники отеля, турист более суток просидел в номере, никого туда не пускал и не позволял горничной делать уборку.

Труп Новиковой удалось обнаружить после того, как персонал гостиницы почувствовал неприятный запах и зашел в номер. Там сотрудники нашли тело женщины, накрытое простыней.

Задержанному предоставили адвоката и помощь от посольства России в Доминиканской Республике.

Ранее в декабре российский турист выпал с балкона во время отдыха в Таиланде после ссоры с возлюбленной. По информации полицейских, тело 45-летнего россиянина Владимира Джумока было обнаружено ночью 24 декабря под окнами кондоминиума Acqua в Паттайе. Накануне охранник жилого комплекса слышал крики и ругань.

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