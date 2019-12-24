Россиянин поссорился с девушкой в Таиланде и умер

Российский турист выпал с балкона во время отдыха в Таиланде после ссоры с возлюбленной. Об этом сообщает местная газета The Nation Thailand.

По информации полицейских, тело 45-летнего россиянина Владимира Джумока (Vladimir Dzhumok) было обнаружено ночью 24 декабря под окнами кондоминиума Acqua в Паттайе. Накануне охранник жилого комплекса Анурук Прадапсоет (Anuruk Pradapsoeth) слышал крики и ругань между двумя иностранцами.

Предполагается, что после перепалки с девушкой Джумок упал с шестого этажа и в результате проломил себе череп. От полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов Паттайи выясняют обстоятельства произошедшего. Тело погибшего россиянина направлено в местный институт медицины для вскрытия.

В октябре 22-летний британский турист Джордж Стивенсон выпал с балкона отеля во время отдыха на Ибице. Мужчина получил тяжелую травму головного мозга и множественные переломы черепа, лица и позвоночника. Его подключили к аппарату жизнеобеспечения.

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