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Смешавший алкоголь и наркотики турист умер во время празднования дня рождения

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Спортсмен из Англии погиб на Ибице из-за передозировки наркотиками во время празднования 21-летия друга. Об этом сообщает Metro.

19-летний Бен Кроуфорд (Ben Crawford) из Западного Йоркшира отправился на Ибицу в компании десяти друзей. Приятели непрерывно употребляли алкоголь по дороге в аэропорт, в самолете и по прилете на остров.

Оказавшись на курорте, они приобрели кокаин на сумму три тысячи фунтов стерлингов (почти 250 тысяч рублей), а затем отправились в бар, чтобы посмотреть матч сборной Англии по футболу.

После игры юноши поехали на арендованную ими виллу в сопровождении нескольких девушек и продолжили вечеринку там. По словам друзей Кроуфорда, последний раз парня видели живым, когда он сидел у бассейна.

«Я выходил из бассейна и внезапно почувствовал что-то под ногами. Когда я посмотрел вниз, я понял, что это был Бен. Тогда я начал кричать и нырнул, чтобы вытащить друга», — вспоминает произошедшее друг погибшего Томми Оуэн (Tommy Owen). Затем приятели оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть Кроуфорда.

Тесты на алкоголь показали, что уровень его опьянения превышал норму в 39 раз. Кроме того, врачи заключили, что он потерял сознание из-за того, что употребил слишком много алкоголя и наркотиков на голодный желудок. «Важно отметить, что они начали пить с самого приезда на Ибицу, то есть с утра. При этом в организме Бена было крайне мало пищи», — пояснил расследующий смерть коронер Кевин Маклафлин (Kevin Mcloughlin).

В августе турист из Великобритании упал с балкона отеля после празднования 45-летия на Мальте. Отец двоих детей, диджей Пол Картрайт из Лондона, отмечал праздник со спутницей Даниэль Хикки. Последнее, что помнит мужчина, — как он курил сигарету на балконе. Позже ночью его девушка нашла Картрайта под окнами.

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