Отец двоих детей поломал кости и впал в кому после празднования юбилея в отпуске

Турист из Великобритании упал с балкона отеля после празднования собственного 45-летия на Мальте. Об этом сообщает The Sun.

Отец двоих детей, диджей Пол Картрайт из Лондона, отмечал праздник со спутницей Даниэль Хикки. Последнее, что помнит мужчина, — как он курил сигарету на балконе. Позже ночью его партнерша нашла Картрайта под окнами.

Из-за падения британец получил перелом шеи, таза и бедра, кроме того, у него началось внутреннее кровотечение. Врачам пришлось ввести его в искусственную кому на три недели, прежде чем выписать его. Сейчас Картрайт не может ходить, и, по словам докторов, ему понадобятся годы, чтобы снова встать на ноги.

«Я счастлив, что я жив. Все это время я думал о своих прекрасных дочерях. Они были моим путеводным светом. Теперь я считаю себя супергероем Marvel. Прежде я никогда не ломал кости, а тут умудрился сломать 28 за один раз!» — пошутил англичанин.

Ранее в сентябре многодетный отец из Великобритании умер на Майорке во время отпуска после того, как выпил 20 бутылок пива и поругался с девушкой. 26-летний отец троих детей Ричард Пайк отдыхал в городе Порто-Кристо с подругой Эбигейл Рассел. По ее словам, британец спрыгнул с балкона после незначительной ссоры.

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