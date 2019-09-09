Отец троих детей выпил 20 бутылок пива в отпуске и умер

Многодетный отец из Великобритании умер на Майорке во время отпуска после того, как выпил 20 бутылок пива и поссорился с девушкой. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летний отец троих детей Ричард Пайк отдыхал в городе Порто-Кристо с подругой Эбигейл Рассел. По ее словам, британец был очень взволнован после просмотра футбола возле бассейна и отправил ей тревожное сообщение поздно вечером.

Когда Пайк вернулся в номер отеля, они начали ругаться, а позже он разбежался и прыгнул с балкона. «Произошедшее было для меня абсолютным шоком. Это была незначительная ссора. Мы сказали друг другу всего несколько слов, но он был очень пьян», — вспоминала Рассел.

После инцидента мужчину доставили в больницу в городе Плимут в Англии, а затем он был переведен на домашнее лечение. Позже Пайк скончался из-за черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения.

Как выяснилось в ходе следствия, британец страдал от эмоциональной нестабильности и мог действовать импульсивно, однако его мотивы до сих пор остаются загадкой.

В августе турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским мастером боевых искусств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет, Таиланд. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения норвежец шумел среди ночи, а Баджадж попросил его утихомириться, после чего между мужчинами разгорелся конфликт.

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