Мастер единоборств разбудил и убил туриста на популярном у россиян курорте

Турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским мастером боевых искусств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет, Таиланд. Об этом сообщает Daily Mail.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения норвежец шумел среди ночи в своем номере, расположенном по соседству с номером семьи Баджаджа. Британцы пожаловались на соседа охране отеля, однако он не только не перестал шуметь, но и вышел на балкон, из-за чего его пение стало слышно еще сильнее.

Тогда супруга погибшего попросила его поговорить с Буллманом. По словам норвежца, Баджадж выхватил нож для стейка и пришел к нему в номер в 4 часа утра. Разговор между мужчинами перерос в ссору, во время которой британец нанес удар ножом в плечо норвежца. После этого Буллман взял Баджаджа в захват и применил против него удушающий прием. Норвежец продолжил душить британца на глазах его жены, пока тот не умер.

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На следующее утро Буллман был арестован. На допросе в полиции он заявил, что действовал инстинктивно и не собирался убивать Баджаджа. Ему были предъявлены обвинения по статье «причинение вреда, приведшего к смерти».

По решению суда провинции Пхукет, норвежца выпустили под залог, но он должен оставаться в Таиланде, пока обвинение не будет рассмотрено в суде.

Согласно данным Министерства туризма и спорта Таиланда, поток российских путешественников в страну постоянно растет. Так, за семь месяцев в 2018 году Таиланд принял более 900 тысяч россиян, что на 16,24 процента превысило показатель предыдущего года.

В апреле 2019 года туристка из Германии Мириам Беетле была найдена мертвой на острове Ко Сичанг в Таиланде. Ее изнасиловал и убил местный житель.

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