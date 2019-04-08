Туристку убили в популярной у российских путешественников стране

Туристка из Германии Мириам Беетле была найдена мертвой на острове Ко Сичанг в Таиланде. Сообщает Daily Mail.

Прикрытое листьями тело девушки обнаружили в лесу среди скал в воскресенье, 7 апреля. Она умерла от множественных травм головы. Также у нее была сломана нога.

Полиция по подозрению в убийстве задержала местного жителя 24-летнего Роннакорна Ромруена.

По данным издания, туристка несколько дней отдыхала в Патайе, после чего решила провести день на расположенном неподалеку острове Ко Сичанг. Там она встретила Ромруена, который предложил ей заняться сексом. Получив отказ, он начал ее преследовать.

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Ромруен догнал женщину в лесополосе, повалил на землю и изнасиловал. Все это время Беетле звала на помощь. По версии следствия, он несколько раз ударил немку камнем по голове, чтобы заставить замолчать.

Предполагаемый убийца дал признательные показания после трехчасового допроса.

Согласно данным Министерства туризма и спорта Таиланда, поток российских путешественников в страну постоянно растет. Так, за семь месяцев в 2018 году Таиланд принял более 900 тысяч россиян, что на 16,24 процента превысило показатель предыдущего года.

В феврале механик из Португалии получил четыре года условно за то, что изнасиловал британскую туристку, путешествующую автостопом. Несмотря на то что преступник признал свою вину, суд приговорил Курадо де Соузу к четырем годам условно и обязал выплатить 1750 фунтов стерлингов в качестве компенсации за моральный ущерб.

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