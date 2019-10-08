Турист выпал с балкона отеля в Испании и лишился возможности ходить

Британский турист Джордж Стивенсон (George Stephenson) выпал с балкона отеля во время отдыха на Ибице (Испания). Об этом сообщает Mirror.

22-летний мужчина получил тяжелую травму головного мозга и множественные переломы черепа, лица и позвоночника. Инцидент произошел 1 октября, в первый вечер его пятидневного отпуска, однако подробности стали известны только сейчас.

По словам его матери Марион (Marion), Джордж упал с балкона, так как «перила сдвинулись». При этом она отметила, что ее сын не употребляет алкоголь. Однако представитель гостиницы заявил, что «инцидент произошел по причинам, совершенно не связанным с гостиницей».

В настоящее время пострадавший находится в частной больнице Нуэстра. Он подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Хирурги не могут прооперировать Стивенсона, пока его состояние не стабилизируется.

По оценке врачей, может пройти год, прежде чем пациент снова сможет ходить. Также присутствует риск потери памяти.

Старшие сестры пострадавшего создали страницу Just Giving, чтобы помочь собрать деньги на расходы, связанные с нахождением за границей. Уже после 36 часов пребывания в больнице семье сообщили, что счет за оказанные медицинские услуги превышает 12 тысяч евро (857 тысяч рублей). На данный момент семье удалось собрать более десяти тысяч фунтов.

Ранее 8 октября стало известно, что 68-летний путешественник из России погиб на Майорке (Испания) после падения с балкона гостиницы. Инцидент произошел в отеле на курорте Кан-Пикафорте.

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