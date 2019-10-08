Путешествия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Предсказана новая затяжная война на Ближнем Востоке
Американская гимнастка побила рекорд Хоркиной
Собака выстрелила из пистолета в попутчицу хозяина
США нашли способ лишить Китай своих денег
Прибывший в Москву пустой радиоактивный поезд показали на видео
В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram
Турция разрешила себе воевать в Сирии
Отец отпугнул медведя выстрелом и спас сына
Опровергнута популярная гипотеза об эволюции людей
Новости партнеров

Турист выпал с балкона отеля в Испании и лишился возможности ходить

Перейти в «Мою Ленту»
Джордж Стивенсон

Британский турист Джордж Стивенсон (George Stephenson) выпал с балкона отеля во время отдыха на Ибице (Испания). Об этом сообщает Mirror.

22-летний мужчина получил тяжелую травму головного мозга и множественные переломы черепа, лица и позвоночника. Инцидент произошел 1 октября, в первый вечер его пятидневного отпуска, однако подробности стали известны только сейчас.

По словам его матери Марион (Marion), Джордж упал с балкона, так как «перила сдвинулись». При этом она отметила, что ее сын не употребляет алкоголь. Однако представитель гостиницы заявил, что «инцидент произошел по причинам, совершенно не связанным с гостиницей».

В настоящее время пострадавший находится в частной больнице Нуэстра. Он подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Хирурги не могут прооперировать Стивенсона, пока его состояние не стабилизируется.

По оценке врачей, может пройти год, прежде чем пациент снова сможет ходить. Также присутствует риск потери памяти.

Старшие сестры пострадавшего создали страницу Just Giving, чтобы помочь собрать деньги на расходы, связанные с нахождением за границей. Уже после 36 часов пребывания в больнице семье сообщили, что счет за оказанные медицинские услуги превышает 12 тысяч евро (857 тысяч рублей). На данный момент семье удалось собрать более десяти тысяч фунтов.

Ранее 8 октября стало известно, что 68-летний путешественник из России погиб на Майорке (Испания) после падения с балкона гостиницы. Инцидент произошел в отеле на курорте Кан-Пикафорте.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
British tourist fighting for life after falling 20ft from Ibiza hotel balcony
Российский пенсионер упал с балкона на Майорке и умер
Российский боксер упал с балкона и погиб в Таиланде
Путешествия
Путешествия00:03 7 октября

«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»

Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
20:05Сегодня

Грузинская авиакомпания захотела засудить Россию

19:27Сегодня

Ажиотажный поток россиян в Турцию вынудил отели остановить продажи

16:28Сегодня

Эксперт по сексуальным домогательствам подверглась домогательствам в самолете

Путешествия00:08 4 октября

Затаившийся Аньхой

Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
13:52Сегодня

Российский пенсионер упал с балкона на Майорке и умер

11:35Сегодня

Туалеты на российских вокзалах сделают бесплатными

09:59Сегодня

Пассажирку задержали на таможне из-за десятков пачек чипсов в багаже

Путешествия00:05 2 октября

«Я вырубился без задних ног»

История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
09:28Сегодня

Названы самые дешевые направления для путешествий в октябре

22:40 7 октября

Путешественники назвали секреты для лучшей жизни в гостинице

17:53 7 октября

Названы самые переполненные туристами места в мире

Россия
Прибывший в Москву пустой радиоактивный поезд показали на видео
«Мы сидим на ядерных бомбах»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Полицейские отказались защитить россиян от огромных собак
«Пьяным народом легче управлять»
Как водка стала частью российской истории и превратилась в миф о россиянах
Совфед объяснил проект о блокировке электронной почты россиян
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
Все материалы
Мир
Турция разрешила себе воевать в Сирии
Красная крепость
Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
Россия отреагировала на желание США разорвать еще один договор
Кислотные застенки
ЦРУ десятилетиями испытывало наркотики и яды на американцах. Информацию об этом уничтожили
Предсказана новая затяжная война на Ближнем Востоке
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Американский истребитель F-16 разбился в Германии
Все материалы
Бывший СССР
Украина решила пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
Украина решила увеличить оборонный бюджет
«Надо удирать в Россию»
Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР
Украина обвинила Россию в обмане трибунала по инциденту в Керченском проливе
Нация под ключ
Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?
На Украине объяснили срыв разведения сил в Донбассе
Все материалы
Экономика
Назван лучший для бизнеса регион России
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
Стала известна судьба крафтового пива в России
Юрист под грифом «секретно»
Что скрывается за делом Кантемира Карамзина
США ударили по конкурентам своих компаний в Китае
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Работающих россиян задумали заменить адаптированными мигрантами
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские пытали задержанного раскаленным утюгом
«После убийства ему становилось легче»
Этот маньяк убил 36 девушек. За его преступления в СССР сажали и расстреливали невиновных
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
МВД отчиталось о предотвращении беспорядков перед выборами в Москве
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Адвокат назвал настоящее имя позвонившей в полицию сестры Хачатурян
Все материалы
Наука и техника
Опровергнута популярная гипотеза об эволюции людей
«Я точно не гений!»
Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
«Спектр-РГ» сломался в космосе
«Злые, опасные русские агрессоры»
Война на Украине и русофобия: почему новую Call of Duty хотят запретить в России
Названа дата выхода PlayStation 5
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Все материалы
Спорт
Американская гимнастка побила рекорд Хоркиной
Кира Иванова«Скоро меня не будет, но мне не страшно»
Эта фигуристка выиграла для СССР первую медаль Олимпиады. За что ее жестоко убили?
Российские и казахстанские хоккеисты устроили массовую драку
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп«Когда кричу, выгляжу как серийный убийца»
«Ливерпуль» уходит в отрыв, «Сити» сенсационно проигрывает — главные события тура АПЛ
Призер юношеской Олимпиады покончил с собой в Москве
Геннадий Головкин (слева) и Сергей Деревянченко«Ограбление» по-казахски
Головкин побил украинца Деревянченко и снова стал чемпионом. Но бой оставил много вопросов
Российский футболист рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона
Все материалы
Культура
Зрители призвали бойкотировать «Джокера» из-за написанного педофилом саундтрека
«Мы создали что-то совершенно новое»
Легендарный продюсер Джерри Брукхаймер о двух Уиллах Смитах в «Гемини», технологиях и комиксах
Тимати лишил L’One имени и песен
Короли застолья
Настойки, мясо и торты — фуд-порно от известнейшей династии художников
Задержание звезды «Счастливы вместе» с кокаином назвали подставой
В мюзикле «Призрак Оперы»«Ада не существует, я знаю»
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Вдова актера Марьянова отреагировала на новые данные в расследовании смерти мужа
Все материалы
Интернет и СМИ
В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Уязвимость популярной соцсети поставила под угрозу безопасность тысяч приложений
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
В Совете Федерации захотели встречи во благо Google и Facebook
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Соловьев объяснил собственные «переобувания»
Все материалы
Ценности
Популярная тучная модель показала обнаженное тело во время беременности
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
В «Авиапарке» устроят гастрофестиваль
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Трехлетний ребенок поиграл с ножницами и оставил сестру с модной стрижкой
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Самая молодая миллиардерша похвасталась роскошной жизнью и нарвалась на критику
Все материалы
Путешествия
Турист выпал с балкона отеля в Испании и лишился возможности ходить
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Грузинская авиакомпания захотела засудить Россию
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Ажиотажный поток россиян в Турцию вынудил отели остановить продажи
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
Эксперт по сексуальным домогательствам подверглась домогательствам в самолете
Все материалы
Из жизни
Отец отпугнул медведя выстрелом и спас сына
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Нападение акулы-людоеда на рыбацкую лодку попало на видео
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Женщине сделали челюсть из ее собственного бедра
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Мужчина натравил на себя аллигатора и угостил его пивом
Все материалы
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Автомобили-бестселлеры России
Названы самые продаваемые модели сентября 2019 года
Rolls-Royce Phantom Privacy Suite: просто автомобиль за 55 миллионов
Видео: он создан, чтобы ездить, но в нем вполне можно жить
VW Amarok в Африке
Как выбрать пикап для встречи с жирафом
Найден забытый в гараже на 30 лет новый мопед «Карпаты-2»
Показан редчайший Nissan Skyline за 500 000 долларов
Стало известно, когда в линейке Lada появится новая модель
Все материалы
Дом
Безработная россиянка заработала состояние на продаже воображаемых квартир
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Россиянин втихую построил многоэтажный дом и заработал 370 миллионов рублей
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Найдена самая дорогая квартира Москвы
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Российские аэропорты защитят свои территории от застройщиков
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россияне сами выбрали первоочередные для ремонта дороги
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Мутко дал прогноз по строительству в России
В России создали новый способ борьбы с запрещенным контентом
Все материалы