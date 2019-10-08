Российский пенсионер упал с балкона на Майорке и умер

Путешественник из России погиб на Майорке (Испания) после падения с балкона гостиницы. Об этом сообщает местное издание ABC.

68-летний турист отдыхал в отеле на курорте Кан Пикафорте. Рано утром во вторник, 8 октября, мужчина упал с террасы своего номера, который располагался на четвертом этаже.

В результате падения россиянин получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Его смерть подтвердил врач местной больницы. Обстоятельства происшествия выясняются.

В сентябре россиянин погиб, упав с балкона четвертого этажа в отеле Паттайи. В ночь перед происшествием мужчина выпивал в номере отеля с друзьями, затем вышел на балкон и упал с него. В результате инцидента пострадавший получил множественные переломы и тяжелую травму головы. 35-летний россиянин приехал в Таиланд заниматься боксом.

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