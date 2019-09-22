Российский боксер упал с балкона и погиб в Таиланде

Гражданин России погиб, упав с балкона четвертого этажа в отеле города Паттайя в Таиланде. Об этом сообщает портал Pattaya People.

Сообщение об инциденте поступило в службу спасения рано утром в воскресенье, 22 сентября. Прибывшие на место спасатели и полицейские обнаружили тело мужчины, лежащее на земле. Отмечается, что пострадавший получил множественные переломы конечностей и травму головы, несовместимую с жизнью.

По данным портала, погибшим оказался 35-летний россиянин Алексей Заболоцких. Он проживал на четвертом этаже отеля и приехал в Паттайю заниматься боксом. Накануне гибели мужчина выпивал в номере со своими друзьями. «Под утро он вышел на балкон, и неожиданно раздался глухой звук, как будто упало что-то тяжелое. Напуганные друзья, а также сотрудники отеля вышли посмотреть и обнаружили выпавшего россиянина», — говорится в сообщении Pattaya People.

Сейчас правоохранительные органы Таиланда устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины.

Ранее, 21 сентября, сообщалось о гибели 51-летнего россиянина на острове Самуи в Таиланде. Тело погибшего было обнаружено на кровати в его двухэтажном доме. В той же комнате лежал мертвый питбуль — одна из трех собак мужчины. Следов насильственной смерти специалисты не нашли, однако в доме были принадлежности для употребления наркотиков, кофейная чашка и стакан с коричневой жидкостью.

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