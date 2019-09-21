Россиянина и его собаку нашли мертвыми в Таиланде

Правоохранительные органы Таиланда нашли мертвым 51-летнего россиянина на острове Самуй. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Отмечается, что тело мужчины было обнаружено на кровати в его двухэтажном доме 20 сентября. В этой же комнате полиция обнаружила мертвого питбуля — одну из трех его собак.

По предварительной версии, хозяин и питомец могли быть мертвыми около недели. При этом следов насильственной смерти обнаружено не было, однако в доме нашлись принадлежности для употребления наркотиков, кофейная чашка и стакан с коричневой жидкостью.

Известно, что мужчина проживал один в этом доме на протяжении 10 лет. Сообщается, что соседи обратились в полицию из-за неприятного запаха. Причину смерти должно установить вскрытие. Также отмечается, что полиция намерена допросить работавшего у россиянина садовника.

12 сентября сообщалось, что пожилой турист из России утонул на пляже популярного курортного острова Пхукет в Таиланде, катаясь на серферской доске.

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