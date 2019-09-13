Турист споткнулся по дороге в туалет и умер в Таиланде

Британский турист умер в своем номере на острове Пхи-Пхи в Таиланде, споткнувшись о чемодан. Об этом сообщает The Sun.

33-летний Люк Гудера поехал на остров, чтобы навестить друзей по дороге к близким. Накануне гибели он вернулся ночью в отель после вечеринки. Спустя какое-то время Гудера встал, чтобы воспользоваться туалетом, но споткнулся о свой чемодан, находившийся между кроватью и стеклянной дверью, и разбил эту дверь. Мужчина погиб от смертельного ранения в живот большим осколком стекла.

«Люк жил полной жизнью, занимаясь скайдайвингом, рафтингом, верховой ездой, серфингом и прыжками с тарзанки… Несколько лет назад, когда его спросили, что он будет делать, если у него будет свободная неделя, Люк ответил, что съездит домой, чтобы повидаться со своей семьей и навестить друзей на Пхи-Пхи — именно это он и сделал», — прокомментировал гибель Люка Гудера его отец.

В сентябре турист из Великобритании умер на Майорке во время отпуска после того, как выпил 20 бутылок пива и поссорился с девушкой. 26-летний отец троих детей Ричард Пайк отдыхал в городе Порто-Кристо с подругой Эбигейл Рассел. По ее словам, британец был очень взволнован после просмотра футбола возле бассейна и отправил ей тревожное сообщение поздно вечером. Как выяснилось в ходе следствия, мужчина страдал от эмоциональной нестабильности и мог действовать импульсивно, однако его мотивы так и остались не выяснены.

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