Пожилой россиянин утонул на пляже в Таиланде

Пожилой турист из России утонул на пляже популярного курортного острова Пхукет в Таиланде, катаясь на серферской доске. Об этом сообщает The Phuket News.

Турист прибыл на остров 8 сентября и должен был вернуться в Россию 20-го. Он отправился купаться на пляже Карон, и его унесло течением. Когда спасатели вытащили мужчину на берег, он был уже мертв.

На пляж прибыла машина скорой помощи, чтобы доставить тело россиянина в больницу Vachira Phuket для установления причины смерти. Информация о личности погибшего не разглашается.

В июне еще один российский турист утонул в Таиланде, купаясь в море во время шторма. Происшествие случилось на одном из пляжей острова Чанг в воскресенье. 55-летний россиянин Владимир Антонов отправился на пляж, где из-за непогоды было запрещено купание. Его тело нашли спасатели в 300 метрах от берега.

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