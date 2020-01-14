Россиянин выпал с четвертого этажа отеля в Таиланде

В Таиланде российский турист выжил после падения с четвертого этажа отеля. Об этом во вторник, 14 января, пишет Phuket News.

Инцидент произошел в курортном районе Патонг на острове Пхукет. 23-летний россиянин выпал с балкона своего номера, в результате чего сломал руку, впал в кому и был госпитализирован в одну из местных больниц. Отмечается, что состояние пациента стабильное, однако в сознание он не приходил.

Известно, что до падения путешественник находился в гостиничном номере один. «Полицейские обнаружили бутылку пива на полу балкона и некоторое количество высушенной травы, вероятно, марихуаны», — рассказал представитель местных правоохранительных органов.

Полиция расследует обстоятельства случившегося. Все обнаруженные на месте происшествия предметы направлены на экспертизу.

24 декабря прошлого года сообщалось, что российский турист выпал с балкона во время отдыха в Таиланде после ссоры с возлюбленной. Тело 45-летнего россиянина Владимира Джумока было обнаружено ночью 24 декабря под окнами кондоминиума Acqua в Паттайе. Накануне охранник жилого комплекса Анурук Прадапсоет слышал крики и ругань между двумя иностранцами.

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