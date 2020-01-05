Российские туристы занялись сексом на пляже и были опозорены

Российские туристы занялись сексом на пляже на тайском курорте Паттайя и были опозорены. О случившемся узнал таблоид Daily Mail.

По информации издания, 19-летняя девушка и 26-летний молодой человек отмечали Новый год в одном из баров, после чего отправились к морю, где выпили несколько бутылок пива и вступили в интимную связь. Очевидец утверждает, что в это время на пляже находились много отдыхающих, которые делали замечания паре, однако россияне не прислушались к ним. В итоге происходящее на пляже сняли на видео и сообщили о непристойном поведении в полицию.

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Вскоре россиян задержали в одном из отелей на севере города и оштрафовали на пять тысяч батов (более 10 тысяч рублей). Также туристам пришлось извиняться за свой поступок перед камерами — они попросили прощения у горожан за оскорбление и нанесенный ущерб репутации города. На опубликованных изданием кадрах отдыхающие сложили руки в молитвенном жесте, традиционном для Таиланда, при этом их лица были закрыты медицинскими масками и головными уборами. Кроме того, тайская сторона уведомила об инциденте российское посольство.

Издание Pattaya People уточняет, что за аналогичный проступок Таиланд в 2018 году депортировал туристов и внес их в черный список на десять лет.

В январе 2019-го защитники окружающей среды обвинили похотливых туристов в порче национального парка на острове Ибица. По словам геологов, пляж Эс-Каваллет очень популярен среди путешественников-нудистов. Многие туристические сайты рекомендуют его тем, кто хочет позаниматься сексом на пляже и остаться незамеченным. Однако это развлечение повредило уникальную геологическую систему заповедника.

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