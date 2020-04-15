В России нашли хостел с более чем сотней зараженных коронавирусом мигрантов

Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли хостел с 123 зараженными коронавирусом мигрантами. Об этом заявил глава регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин в ролике, опубликованном официальным Telegram-каналом правительства Ленобласти. По информации ТАСС, за последние сутки в нелегальном хостеле выявили 88 случаев заражения.

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По словам Вылегжанина, только 15 постояльцев хостела в Новосергиевке из более чем сотни зараженных «имеют небольшие симптомы», у остальных заболевание протекает в легкой форме. У хостела развернули полевой госпиталь, где постоянно будет находиться фельдшер. В аэромобильных бытовых комплексах установлены двухярусные кровати для заразившихся. Лекарства для них будет оплачивать работодатель, уточнил Вылегжанин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Ленобласти, за сутки в регионе зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в нелегальном хостеле во Всеволожском районе.

По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. В Ленобласти зарегистрировано в общей сложности 298 случаев заражения. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.

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