На популярном курорте на глазах у отдыхающих умер второй за неделю турист

Турист из Великобритании утонул на глазах у отдыхающих на острове Корфу, популярном у путешественников курорте в Греции. Его смерть стала уже второй за неделю в этом месте, сообщает Daily Mail.

ЧП произошло на пляже Керасия на северо-востоке острова. 27-летний британец, личность которого еще предстоит установить, находился в отпуске с подругой.

Как рассказали очевидцы, мужчина начал тонуть, когда находился в нескольких десятках метров от берега. Отдыхающие бросились его спасать и вытащили на берег, однако он уже был без сознания. Британца безуспешно попытались реанимировать при помощи дефибриллятора, но он умер по дороге в больницу.

Турист погиб спустя сутки после еще одной смерти на том же греческом острове — ранее британскую туристку, плавающую в море, задело винтом проплывающей мимо лодки. Другие путешественники увидели происходящее и вытащили женщину из воды, однако она скончалась на месте от полученных травм. Местные власти расследуют случившееся.