У берегов Крыма утонул 14-летний подросток

Подросток утонул в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

О пропаже 14-летнего ребенка стало известно еще 29 августа, однако поисково-спасательный отряд смог обнаружить его тело только следующим утром. Мальчика нашли в 50 метрах от берега на глубине трех метров.

По данным спасателей, в этот же день от гибели спасли мужчину, который едва не утонул на одном из пляжей Евпатории. Турист отправился купаться в неположенном месте и подверг себя риску. Очевидцы вытащили его из воды, после чего за ним прибыла скорая помощь. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в августе семья российских туристов утонула в море на глазах у маленькой дочери. Трагедия произошла в бухте Бойсмана на побережье Хасанского района Приморского края. По данным издания, туристы на день приехали туда из Уссурийска и отправились купаться в море, оставив ребенка на берегу.