Москвичи переоценили треть квартир

На вторичном рынке жилья «старой» Москвы (без учета присоединенных территорий) увеличилась доля востребованных объектов, участвующих в сделках, — до 65 процентов. Оставшиеся 35 процентов лотов покупатели игнорируют, во многом из-за завышенной стоимости. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Таким образом, констатируют риелторы, в столице оказалась переоцененной треть вторичных квартир. При этом четыре года назад доля таких лотов была равна 80 процентам, а два года назад — 50 процентам. В настоящее время во вторичном сегменте наблюдается повышенная активность покупателей, а реальная стоимость квартир поднимается до уровня ранее переоцененного предложения, отмечают специалисты.

«Вторичный рынок находится в фазе роста: так, в течение лета мы наблюдали, как активность покупателей усиливается, а цены на жилье поднимаются. В результате доля предложения с завышенной стоимостью становится меньше, так как растущий рынок быстро "догоняет" объекты с небольшой наценкой», — поясняют в «ИНКОМ».

Между тем, по мнению экспертов, после окончания периода роста на вторичном рынке жилья может наступить стагнация, а затем — ослабление спроса и медленное снижение цен. В таком случае доля объектов, переоцененных относительно падающего рынка, снова начнет увеличиваться.

Ранее, в июле, сообщалось, что существенная доля покупателей недвижимости в Москве может переориентироваться с однокомнатных квартир и студий на комнаты. Это произойдет из-за финансовых проблем, возникших у граждан на фоне распространения коронавируса.

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