Продажи квартир в Москве вернулись на «докоронавирусный» уровень

В Москве число сделок на вторичном рынке жилья вернулось на уровень «докоронавирусного» периода. Об этом говорится в сообщении столичного управления Росреестра, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным ведомства, в августе в городе зарегистрировано 14,7 тысячи сделок купли-продажи с «вторичкой» — на 30 процентов больше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с августом прошлого года показатель числа регистраций увеличился на 38 процентов.

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Всего в период с января по август 2020-го в Москве заключено 77,89 тысячи сделок с вторичным жильем — на 18 процентов меньше, чем в том же периоде 2019-го.

«Августовский показатель сопоставим с мартом текущего года, когда был зафиксирован наибольший в 2020 году объем регистраций на вторичном рынке недвижимости — разница составляет менее 1 процента, — отмечается в сообщении Росреестра. — Данная статистика подтверждает заявления экспертов строительной отрасли о том, что к осени объем сделок со "вторичкой" вернулся к показателям докарантинного периода».

В июле сообщалось, что ограничения, введенные в большинстве городов-миллионников России из-за распространения коронавируса, привели к увеличению сроков продажи квартир на вторичном рынке. По данным экспертов, в первом квартале 2020-го продавцу «вторички» в среднем требовалось около 43 дней, чтобы найти покупателя. Во втором квартале этот показатель увеличился до 70 дней.

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