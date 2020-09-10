Квартиры в Новой Москве резко подорожали

В августе средняя цена строящегося жилья в Новомосковском округе Москвы (НАО) достигла 149,8 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись за месяц на 6 процентов. Об этом говорится в материалах агентства «Бон Тон», предоставленных редакции «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, больше всего средняя цена «квадрата» увеличилась в поселении Сосенское — на 7 процентов, до 155,4 тысячи рублей. Столь резкий прирост связан с поступлением в продажу новых объемов квартир по достаточно высоким ценам.

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По данным «Бон Тон», в целом за последний год средняя цена новостроек на старте продаж в НАО выросла на 20 процентов, с 116,7 тысячи до 139,7 тысячи рублей за квадратный метр. «Квадрат» без отделки подорожал на 32 процента, с отделкой — на 15 процентов.

«Приросту цен способствует масштабный запуск новых станций метро, строительство новой социальной инфраструктуры и создание рабочих мест», — поясняют специалисты. Всего, по их подсчетам, в Новой Москве продается более 8,1 тысячи новых квартир и апартаментов в 31 проекте.

Ранее, в августе, стало известно, что во время пандемии коронавируса новые квартиры в Москве, помимо самих москвичей, покупали выходцы из провинции. Чаще всего это делали жители Норильска, Краснодара и Челябинска.

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