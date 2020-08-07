В Москве активизировались покупатели жилья из провинции

Во время пандемии коронавируса квартиры в Москве, помимо самих москвичей, покупали выходцы из провинции. Чаще всего это делали жители Норильска, Краснодара и Челябинска, следует из материалов, предоставленных «Ленте.ру» агентством недвижимости «БЕСТ-Новострой».

По данным аналитиков, в мае-июле на выходцев из Норильска в Москве пришлось 6 процентов сделок по приобретению нового жилья. Такой же показатель у Краснодара, у Челябинска он ниже — 3 процента. Среди подмосковных резидентов наиболее заметно на столичном рынке новостроек активизировались жители города Видное (4 процента сделок), Одинцово (5 процентов) и Балашихи (3 процента).

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Большинство квартир в столице приобретают женщины, выяснили исследователи: 52 процента договоров долевого участия подписываются с ними. 62 процента покупателей состоят в браке.

«Дальнейшее снижение ипотечных ставок, сокращение первоначального взноса до 15 процентов и увеличение максимальной суммы кредита до 12 миллионов рублей продолжат играть важную роль при выборе жилья, — полагают эксперты. — Беспрецедентно низкий уровень ключевой ставки также дает надежду на то, что у покупателей появится доступная ипотека и после того, как программа господдержки будет свернута».

Ранее стало известно, что сделки по приобретению нового жилья в Москве все реже проходят с использованием наличных средств: в июне 2020-го на столичном рынке новостроек (без учета Зеленограда и присоединенных территорий) было совершено всего 1,1 тысячи неипотечных продаж квартир.

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