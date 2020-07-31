Определены районы Москвы с перспективой удорожания жилья

Переход сотрудников московских офисов на удаленную работу может изменить соотношение цен на квартиры в разных районах города: транспортная доступность жилья станет менее важной, и многие предпочтут жить подальше от центра. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование компании Realiste.

Пр прогнозам аналитиков, в ближайшие годы спрос на квадратные метры в удаленных районах может сильно увеличиться, а вслед за ним возрастут и цены. «Инвесторам, которые думают о вложении капитала в недвижимость в крупных городах России, стоит выбирать один из недооцененных районов, поскольку в течение десяти лет цены на квартиры с большой долей вероятности в них вырастут», — полагают специалисты.

Они определили московские районы с перспективой удорожания жилья: Люблино, Марьино, Медведково, Лосиноостровский, Отрадное, Бибирево, Алтуфьево, Гольяново, Северное и Восточное Измайлово. Квартиры в этих локациях до 2030 года могут прибавить в цене примерно 12 процентов. Напротив, жилье в районе станций метро «Фрунзенская», «Белорусская» и «ВДНХ», по мнению экспертов, подешевеет — в настоящее время оно сильно переоценено.

В Realiste также назвали перспективные для покупки недвижимости районы Санкт-Петербурга — это окрестности Рижского проспекта, Заневка, Кудрово, Ржевка, метро «Нарвская».

Ранее стало известно, что сделки по приобретению нового жилья в Москве все реже проходят с использованием наличных средств: в июне 2020-го на столичном рынке новостроек (без учета Зеленограда и присоединенных территорий) было совершено всего 1,1 тысячи неипотечных продаж квартир.

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