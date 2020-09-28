В Томске построят новый район для расселения аварийных домов

На окраине Томска появится новый район, куда будут расселять людей из аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда». Проектирование уже началось, а строительство будет запущено в 2021 году, рассказал вице-губернатор Евгений Паршуто, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Проект выполнит "Архитектурно-конструкторская мастерская — 3", которая ранее проектировала жилой район Северный парк (пригород Томска). До 15 декабря должен быть выполнен проект района площадью 27 гектаров, а затем после экспертизы и определения подрядчика в 2021 году здесь начнется возведение домов», — приводятся в сообщении слова Паршуто.

Уточняется, что в проектируемом районе дома будут не ниже 10 этажей, а общая площадь жилых помещений в новостройках составит не менее 100 тысяч квадратных метров. Под строительство выбрана территория около активно застраиваемого микрорайона Зеленые горки.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.