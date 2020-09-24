Дороги в Карачаево-Черкесии отремонтируют

В Карачаево-Черкесии отремонтируют дороги и построят новые системы водоснабжения и парк в аулах и селах в 2021 году. Об этом написал на своей странице в Instagram глава региона Рашид Темрезов после приема граждан.

«Провел прием граждан в приемной президента РФ Владимира Путина в Карачаево-Черкесии. Все озвученные вопросы касались совершенствования дорожной, инженерной инфраструктуры, строительства социальных объектов. Коротко о принятых решениях: в 2021 году начнем строительство новой системы водоснабжения в ауле Кубина, в 2021 году продолжим капитальный ремонт трасс Зеленчукская — Курджиново и Исправная — Сторожевая, в 2021 году сделаем парковую зону в ауле Кош-Хабль», — отметил Темрезов.

Кроме того, в 2021 году в селе Дружба Прикубанского района появится новый Дом культуры на 250 мест, а компания «Курорты Северного Кавказа» запланировала сделать в республике прогулочную зону длиной 1,1 километра и шириной 4 метра.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.