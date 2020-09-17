Ставрополье получило дополнительный миллиард рублей на дороги

Ставропольский край получил дополнительно почти 1 миллиард рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили ТАСС в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В регион поступило более 940 миллионов рублей... Благодаря этим средствам удалось значительно увеличить количество объектов, которые будут отремонтированы в этом году в рамках нацпроекта. Теперь их 71 общей протяженностью более 192 километра», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что почти половина из выделенных средств будет направлена на ремонт дороги в районе центра спортивной подготовки в курортном городе Кисловодске.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.