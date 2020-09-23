Россиянам отсоветовали спешить с покупкой жилья

В настоящее время покупать жилье в российских новостройках невыгодно даже с привлечением льготной ипотеки. Не спешить с приобретением недвижимости в эфире НСН посоветовал вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян.

«Застройщики уже на прошлой и на этой неделе по многим объектам подняли цену, — отметил эксперт. — Купить новостройку сейчас, наверное, не совсем выгодно, даже с дешевой ипотекой. Поэтому нужно взвешенно подходить к ситуации и понимать, для чего мы инвестируем — для сохранения денег или с целью спекуляции».

Спекулятивные покупки в сложившихся условиях невозможны, подчеркнул Унанян. Они оправдают себя только в том случае, если рубль сильно обвалится — в два-три раза, уточнил он.

Эксперт также спрогнозировал рост числа долгостроев. По его мнению, в настоящее время риск нарваться на перенос сроков сдачи дома выше, чем год назад. Примерно 20 процентов российских застройщиков возводят жилье экономкласса с низкой маржинальностью — у них могут возникнуть проблемы, если в России начнется вторая волна коронавируса, указал Унанян.

Ранее в сентябре стало известно, что самая дешевая российская квартира стоит 145 тысяч рублей. В такую сумму оценили 69-метровые апартаменты, расположенные в одной из пятиэтажек города Инта в Коми.

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