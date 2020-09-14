Россияне установили абсолютный ипотечный рекорд

В августе 2020-го в России выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. По сравнению с августом прошлого года жилищное кредитование выросло на 38 процентов в количественном выражении и на 59 процентов в денежном, говорится в исследовании «Дом.рф» и агентства Frank RG (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По объему выданных кредитов последний летний месяц установил абсолютный рекорд за всю историю существования российского ипотечного рынка, превзойдя показатель июля (тогда выдали ипотеки на 362 миллиарда рублей). Всего за восемь месяцев 2020-го в России было оформлено 895 тысяч кредитов на покупку жилья на общую сумму 2,2 триллиона рублей, подсчитали аналитики.

«Мы видим, что ипотечный рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса», — констатируют в «Дом.рф». По мнению экспертов, спрос на ипотеку поддержали льготные программы кредитования и предельно низкие кредитные ставки: к концу августа заем на покупку готового жилья в среднем можно было взять под 8,26 процента годовых, на приобретение новых квартир — под 8,02 процента.

В общей сложности в 2020 году в России ожидается выдача не менее 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму более 3 триллионов рублей, отмечается в предоставленных материалах.

Ранее в сентябре сообщалось о россиянке, который установила личный ипотечный рекорд — она оформила кредит на покупку жилья и погасила его за пять дней. Расторопность заемщицы удивила сотрудников банка, но деньги они взяли.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru