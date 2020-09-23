Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль

Неизвестный выставил на продажу квартиру в поселке городского типа Воргашор (Республика Коми) за один рубль. Описание объекта опубликовано на портале «Авито».

Однокомнатная квартира расположена на первом этаже пятиэтажного панельного дома. Ее общая площадь — 30 квадратных метров. «Отдам за рубль однокомнатную квартиру, требуется ремонт, квартира мне не нужна, живу в другом городе», — пояснил автор объявления. В его профиле указано, что он проживает в Татарстане.

Поселок Воргашор основан в 1964 году в связи с постройкой новой шахты, необходимой для отработки Воргашорского угольного месторождения. Численность населения Воргашора стабильно сокращается с начала 2000-х. В настоящее время там проживают около 9 тысяч человек.

Ранее в сентябре стало известно, что в России задумали создать единый социальный жилищный фонд для людей, числящихся в очереди на жилье. Наиболее нуждающимся очередникам из фонда будут раздавать помещения по договору найма. При этом они смогут получать субсидии, чтобы оплачивать аренду.

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