Определена доля отказов по ипотеке в России

В августе 2020-го топ-20 российских банков приняли 604,5 тысячи заявок на оформление ипотечных кредитов. При этом кредитные организации одобрили 62 процента поданных заявлений от граждан — примерно столько же они одобряли до начала пандемии COVID-19, говорится в исследовании, подготовленном «Дом.рф» вместе с компанией Frank RG (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Отказы, таким образом, получили более трети потенциальных ипотечников (38 процентов). В сегменте ипотеки с господдержкой доля одобрений выше — 68,4 процента, определили аналитики. «С апреля мы наблюдали снижение процента одобрения заявок на ипотеку — 56,7 процента, но уже с мая показатель начал восстанавливаться и сейчас вернулся к докризисному уровню, превысив 60 процентов», — отмечают они.

В «Дом.рф» подчеркивают, что рост числа одобрений происходит на фоне увеличения ипотечного портфеля: выдача жилищных кредитов в августе установила абсолютный исторический рекорд — 154,5 тысячи займов на сумму 392,3 миллиарда рублей.

Ранее, в сентябре, стало известно, что россияне нашли замену ипотечным займам: граждане, которым ранее отказали в ипотеке, оформляют потребительские кредиты, чтобы купить квартиры.

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