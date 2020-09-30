Россияне увеличили суммы ипотеки

В августе 2020-го средний размер выданного ипотечного кредита в России достиг 2,66 миллиона рублей, превысив мартовский «докоронавирусный» уровень почти на 2 процента, говорится в материалах «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленных «Ленте.ру».

В годовом исчислении средний размер ипотеки увеличился почти на 12 процентов, подсчитали аналитики. Они отмечают, что в апреле, в разгар пандемии COVID-19, средний чек по ипотеке сократился сразу на 8,5 процента (по сравнению с мартом), до 2,39 миллиона рублей. Но за последующие четыре месяца этот показатель не только отыграл падение, но и превысил «допандемийный» уровень.

Больше других занимают на покупку жилья граждане, зарегистрированные в Москве, — здесь средняя сумма ипотеки равна 5,66 миллиона рублей. В Московской области этот показатель составляет 4,04 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — 3,45 миллиона рублей, в Ямало-Ненецком округе — 3,35 миллиона рублей, в Приморском крае — 3,03 миллиона рублей.

«Снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», — поясняют в НБКИ.

Ранее в сентябре стало известно, что россияне нашли замену ипотечным займам: граждане, которым ранее отказали в ипотеке, оформляют потребительские кредиты, чтобы купить квартиры.

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