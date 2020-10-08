Россияне массово закупили новые квартиры

В третьем квартале 2020 года интерес российского населения к покупке первичного жилья вырос на 38 процентов по сравнению с показателем предыдущего квартала. В годовом выражении спрос на новостройки увеличился на 30 процентов, говорится материалах сервиса «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Положительную динамику демонстрируют и цены на новое жилье, отмечают аналитики. Так, в среднем по стране стоимость новостроек выросла за квартал на 3 процента и на 12 процентов — за год. На данный момент квадратный метр «первички» в России стоит 90,2 тысячи рублей.

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В «Авито» полагают, что россияне массово закупили квартиры в строящихся домах по трем основным причинам: это запуск льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, нестабильная экономическая ситуация (люди вкладываются в жилье, чтобы не потерять сбережения) и расширение программы материнского капитала и увеличение размера соответствующих выплат.

«В целом сложившуюся ситуацию можно назвать благоприятной для приобретения собственной жилплощади в новом доме, и до ноября текущего года все больше россиян захотят воспользоваться этой возможностью, — прогнозируют эксперты. — Дальнейшее развитие событий во многом зависит от решения правительства о продлении льготной программы по ипотеке».

Ранее в октябре в России предсказали рекордный рост спроса на маленькие квартиры. Доля сделок с «однушками» и другим жильем небольшой площади на рынке новостроек к 2025–2026 году может достичь рекордных 60 процентов, полагают аналитики.

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